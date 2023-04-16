В Запорожской области из-за обстрела оккупантов пострадала церковь

В ночь на воскресенье, 16 апреля, в результате российской атаки Запорожской области пострадала церковь.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.

"В Камышевасе пострадала местная церковь, в которой, к счастью, не проводили службу. Разрушения есть и в зданиях рядом", — говорится в сообщении.

Также россияне повредили в зеленую зону в областном центре. В настоящее время устанавливают последствия повреждений от взрывной волны. На месте работают все соответствующие службы.

Напомним, авиация РФ атаковала север Украины. В результате обстрела повреждены коммунальное учреждение в Сумской области и предприятие в Черниговской области.

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