В Запорожской области во время воздушной тревоги слышны взрывы

Местные сообщают о звуках взрывов в регионе.
В Запорожской области в воскресенье, 21 мая, во время воздушной тревоги слышны взрывы.
Об этом сообщают местные жители.
Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена в 21:54 21 мая. Сразу после этого местные жители сообщили о звуках, похожих на взрывы.
Мониторинговые телеграммы-каналы сообщают об угрозе атак дронами. Пока официальной информации о событии нет.
Жителей Запорожской области призывают быть в укрытиях.
Напомним, российские террористы в воскресенье, 21 мая, в очередной раз обстреляли село Циркуны под Харьковом. Одна из ракет попала в землю, есть пострадавший местный житель.
Также 21 мая во время воздушной тревоги в Одессе слышны взрывы.
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