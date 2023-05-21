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В Запорожской области во время воздушной тревоги слышны взрывы

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1914
Время на прочтение
1 мин
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В Запорожской области во время воздушной тревоги слышны взрывы

В Запорожской области слышны взрывы.

Местные сообщают о звуках взрывов в регионе.

В Запорожской области в воскресенье, 21 мая, во время воздушной тревоги слышны взрывы.

Об этом сообщают местные жители.

Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена в 21:54 21 мая. Сразу после этого местные жители сообщили о звуках, похожих на взрывы.

Мониторинговые телеграммы-каналы сообщают об угрозе атак дронами. Пока официальной информации о событии нет.

Жителей Запорожской области призывают быть в укрытиях.

Напомним, российские террористы в воскресенье, 21 мая, в очередной раз обстреляли село Циркуны под Харьковом. Одна из ракет попала в землю, есть пострадавший местный житель.

Также 21 мая во время воздушной тревоги в Одессе слышны взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
1914
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