В Запорожской области враг понес существенные потери: более 130 раненых оккупантов, 10 единиц уничтоженного вооружения и техники — Генштаб

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остаетсяна всей территории Украины.

Российские оккупанты продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины, не прекращают наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам мирных жителей на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Захватчики наращивают объемы опрокидывания мобилизованного личного состава, вооружения и военной техники, горюче-смазочных материалов и боеприпасов из дальневосточных регионов Российской Федерации.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 20 декабря.

Противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.

На других направлениях враг осуществляет оборону ранее занятых рубежей, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, продолжает осуществлять обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль линии столкновения.

За сутки противник нанес 10 авиационных и четыре ракетных удара по гражданским объектам населенных пунктов Андреевка, Волчанск, Соледар, а также совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре города Херсон.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остаетсяна всей территории Украины.

На Волынском, Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь и Российской Федерации продолжают находиться в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах 27 населенных пунктов.

На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии 15 населенных пунктов.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает вести наступательные действия, совершил обстрелы из танков и всех типов артиллерии по позициям наших войск в районах 24 населенных пунктов.

На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск вблизи населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать наши позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии 35 населенных пунктов.

Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение подразделениями сил обороны Украины 18 декабря районов сосредоточения живой силы и техники противника на временно занятой территории Запорожской области. В частности, в районах населенных пунктов Пологи, Васильевка и Каменка-Днепровская. Потери противника составляют более 130 раненых оккупантов, уничтожено до 10 единиц вооружения и военной техники разного типа. Информация о погибших захватчиках уточняется.

Враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых российских оккупантов и наемников частных военных кампаний. Так, по имеющейся информации, в Луганске городская многопрофильная больница обустроена под военный госпиталь российских оккупационных войск, который уже перегружен ранеными оккупантами.

Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили состав боеприпасов, три пункта управления и восемь районов сосредоточения живой силы врага.

Напомним, премьер Украины Денис Шмыгаль предупредил, что нужно готовиться к новым атакам по энергосистеме со стороны России, поскольку ее цель – чтобы новогодние праздники украинцы провели без света.

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