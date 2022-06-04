В Запорожской области ВСУ уничтожили наблюдательный пункт и два состава оккупантов, ликвидировано 20 россиян

В Запорожской области ВСУ уничтожили наблюдательный пункт и два состава оккупантов, ликвидировано 20 россиян

За прошедшие сутки на Запорожье оккупанты Российской Федерации активных наступательных действий не проводили.

Российские военные основные усилия сосредотачивались на сдерживании действий украинских подразделений и содержании занятых позиций. Вместо этого ВСУ дают ответ врагу и уничтожают его живую силу и технику.

Об этом сообщили Силы обороны Запорожского края.

За прошедшие сутки было ликвидировано 20 российских оккупантов, а 14 — получили ранения. Украинские военные уничтожили один танк, одну боевую бронированную машину и 17 единиц автомобильной техники.

Кроме того, уничтожен один наблюдательный пункт. Также пылали два вражеских склада боеприпасов и грузовой автомобиль с боекомплектом в Родах.

Основные силы и средства захватчики РФ продолжают сосредоточиваться в районах Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области. Оккупанты усилили свои подразделения в районе Васильевки. "На других рубежах по линии разграничения ведутся сдерживающие действия, без особенностей", — говорится в сообщении.

Напомним, начались 101 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Оккупанты сосредоточили основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба 4 июня.

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