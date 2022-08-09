В Запорожской ОВА рассказали о "горячих" точках в регионе и возможно ли наступление на область

Наступление армии российских войск на Запорожскую область маловероятно, но возможно.

Сейчас самым горячим участком в Запорожской области есть граница с Донецкой областью. Оккупанты страны-агрессора России обстреливают Гуляйполе, Ореховскую общину, Васильевский район, часть Пологовского района.

Об этом во время брифинга сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, пишет УНИАН.

По словам Старуха, накопление сил вражеской армии в Запорожском направлении происходит периодически.

"Они подтягивают силы и перераспределяют их по другим направлениям Херсонской и Донецкой областей. Вероятность дальнейшего наступления на Запорожье военное командование оценивает как невысокое, но не невозможное", — подчеркнул Старух.

Как сообщалось, из-за российского вторжения отопительный сезон 2022-2023 гг. в Запорожской области будет очень сложным. Именно поэтому власти области просят местных уже сейчас запасаться дровами и топливными брикетами.

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