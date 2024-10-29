В засекреченной части Плана победы Зеленский просит предоставить Украине ракеты "Томагавк" – NYT

В течение недель президент Украины Владимир Зеленский побуждал западных лидеров поддержать его План победы, который, как он утверждает, положит конец войне страны с Россией уже в следующем году. Но в ответ Зеленский получил "лишь теплую риторическую поддержку".

Об этом пишет The New York Times.

Ни одна страна не согласилась разрешить Украине обстреливать западными ракетами большой дальности военные цели в глубине России. Также ни одно большое государство публично не одобрило приглашение Украины в НАТО, пока бушует война.

По этим меркам лоббистский тур Зеленского по Соединенным Штатам и Европе за последние шесть недель можно считать провалом, отмечает издание.

Официальные лица США, в частном порядке и исключительно на условиях анонимности, выразили определенное возмущение планом победы Зеленского, назвав его нереалистичным и почти полностью зависимым от западной помощи.

Например, в одной секретной части плане Зеленский предложил "пакет неядерного сдерживания", в котором Украина получит ракеты "Томагавк", являющиеся абсолютно невыполнимым запросом, сказал неназванный высокопоставленный чиновник США. У "Томагавка" дальность поражения целей более 2400 км, что более чем в семь раз превышает радиус действия ракетных большой дальности ATACMS, которые Украина получила в этом году. И Соединенные Штаты направили лишь ограниченное количество таких ракет.

В США утверждают, что Украина также не предоставила Вашингтону "убедительных доказательств" по поводу того, как именно она будет использовать оружие большой дальности, а предоставленный список целей на территории РФ значительно превышает количество ракет, которые США или любой другой союзник могли бы поставить.

Поскольку опросы показывают, что большинство украинцев до сих пор не согласны отказаться от захваченных Россией территорий, Зеленский пытается "сбалансировать политическое давление дома и изменчивый ландшафт за границей".

Аналитики говорят, что выборы в США, которые пройдут через несколько дней, в значительной степени определят будущее войны. Издание предполагает, что украинцы, возможно, надеются, что президент США Джо Байден отважится на решительные шаги после выборов. Нельзя исключать, что в последние месяцы своего президентства он одобрит использование Украиной ракет большой дальности или ускорит ее путь в НАТО.

Напомним, по информации WSJ, в США критически тают запасы ракет из-за войн в Украине и на Ближнем Востоке. Это подвергает сомнению готовность Пентагона реагировать на войны в Европе и на Ближнем Востоке, а также на потенциальный конфликт в Тихом океане.

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