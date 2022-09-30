В застенках Харьковщины людей дважды в сутки выпускали в туалет, держали без пищи и воды

В Волчанске на Харьковщине сотни людей прошли через пыточные россиян. Но у них оставалась вера в Украину, несмотря на пытки и оккупацию.

Среди бела дня в Волчанске людей похищали, а затем неделями держали без еды, не давали воды. Среди прошедших пытки были и медики, и учителя, говорится в ТСН.

"20 июля в районе только на моей школе висел флаг Украины", — рассказывает Лидия Николаевна, которая до оккупации она 42 года проработала в Ивановской школе учительницей и директором.

Преподавать по русским учебникам женщина отказалась, как и выдавать ученикам свидетельства с русским гербом, так что оккупанты возмутились. "Рассказывали, что сюда уже больше Украина не вернется. Мы должны учить детей, воспитывать и все. И подчеркнули, что я уволена", — вспоминает женщина.

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И тогда Лидия решила бежать в Харьков, но на блокпосте выяснилось, что ее фамилия в списках на задержание. "Один подходит и говорит мне: «Какую ты ***, везешь информацию в Харьков?». Я говорю: "Я никакой информации не везу". Он сразу автомат мне под бороду, а второй: «Закрой рот». И вытащил пистолет., что ли: «Счас мозги вылетят», а я говорю: «Пусть вылетают, я не боюсь ничего, мне 60 лет, я верна Украине», — рассказывает директор.

Женщине надели мешок на голову, замотали скотчем и отвезли обстрелянными улицами в уже переполненный подвал местного завода. "Не пить, не еду, ничего. Нет, один пришел с насмешкой: "Яблоко будешь?". Говорю: "Я не голодна", — делится воспоминаниями бывшая пленница.

Попасть в застенку в оккупированном городе можно было меньше. Медсестру Ирину с мужем задержали, потому что не захотели вешать русский флаг на отделении скорой. "Держали нас в камере двое суток. В одном — 20 человек, женщины и мужчины. Даже в туалет не пускали. Спали на поддонах",- рассказывает младшая медсестра Ирина Зализовская.

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Главного врача арестовали за отказ выдавать зарплату в рублях. После пыток ее едва узнали, рассказывают подчиненные. "Похудела, она в два раза меньше стала. Трудно, говорит было. В восемь утра открывают в туалет и в восемь вечера и все. А так стоит ведро. И их там было 14 мужчин и она одна женщина", — рассказывает врач.

Отпустили заключенных россияне только, когда ВСУ подошли к городу. "Открыли и сказали быстро бегите, а то вас расстреляют", — добавляет Ирина.

Первое, что сделали медики после освобождения – повесили украинский флаг на больнице.

На улицах Волчанская до сих пор следы пребывания россиян — обстрелянные дома, остатки ракеты на дороге, пропагандистские плакаты… Но люди убирают за оккупантами и мечтают вернуться к нормальной жизни.

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