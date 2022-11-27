В "застенках" пытали заключенные из "Л/ДНР": бывшие пленники показали место издевательств в самом центре Херсона

В деоккупированных украинских городах открываются новые и новые факты преступлений России против гражданского населения. Когда захватчики заходили в города и деревни, наспех устраивали там свои "органы" власти, где главным инструментом для воздействия на местных были далеко не законы и право, а обычные дубинки, электроток и битки.

Магазины, рестораны и кафе в центре Херсона во время оккупации россияне забирали у людей на собственные нужды. Одним из таких помещений стало офисное здание, тогда еще немногие понимали, что именно здесь они устроят застенку.

Украинцев держали в подвале, здесь запах горелого и мочи. Денис и Данило на двоих провели здесь более 3 месяцев. В темном коридоре десяток дверей пронумерованных краской, всего 8 камер. В комнате без номера до сих пор есть стол, на котором ручка и чистые листы бумаги. Рядом стул, груды стяжек для рук и водопроводная труба, именно здесь выбивали признание. "Ну, я не хотел говорить. Я лежал постоянно, они меня током били. Потом усадили на это кресло и начали сильно избивать. Кровь из носа текла, кровью изо рта, плевалась", — рассказывает бывший пленник.

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“На нас стяжки были позади. И ноги были связаны”, – рассказывают ребята.

Им всего по 20, студенты, одноклассники. Оккупанты схватили их после того, как ВСУ сожгли в городе очередной российский штаб. Без доказательств именно этих ребят назвали корректировщиками. Пока оккупанты шили ребятам дело – держали здесь. Так было и с другими. “Спали мы на холодном полу. Здесь еще стояли стулья. На них тоже спали. Здесь у нас был туалет”, — говорят бывшие пленники.

Ходили на ведро, мочу собирали в бутылки и выливали в углу. Мужчины и женщины – вместе, по 4-5 человек в камере. Кого-то приковывали к батарее. "Думал, чтобы не умереть, потому что здесь были вечные плитки. Вечные крики", — говорят те, над кем издевались.

Дни они считали царапая камешком на стене. У Дениса это почти два месяца. Все это время его искала мама, которая обивала пороги так называемой прокуратуры оккупантов, но там ее Дениса называли без вести пропавшим. “Закрой рот, потому что сейчас застрелим. Направили на меня оружие. Он стреляли в потолок. Забрали сына с кровати, был бос и в одних шортах. Боже, мы такое пережили, страшное”, — говорит женщина.

Одетых в то, в чем их схватили, пленных держали в сыром подвале. Могли на неделе приковать к батарее или одеть на голову пакет, ограничить в пище. В каждой камере висели видеокамеры, за малейшие нарушения, новые издевательства. Кроме физических мучений, еще и психологические: пока одних пленников пытали, другие это слушали и ждали своей очереди. "Когда пытали – крики очень сильно было слышно, просто вот над нами", — свидетельствуют люди.

Сверху, на первом этаже здания были кабинеты — "Администрация застенки".

Пытали задержанных и осуждены за убийства или грабежи, о чем они сами рассказывали пленникам. Российские ФСБовцы дали им оружие, а те делали всю грязную работу. "Они все говорили без кацапского акцента. Это все были "ДНР-ЛНР," — говорит волонтер Виктория.

Ее бросили в подвал за то, что фасовала херсонцам продуктовые наборы. Рассказывает, оккупантов интересовало откуда на это деньги!? Из его дома украли все ценное, забрали машину.

В настоящее время известно о по меньшей мере полусотне избияемых в этом подвале. Похожие застенчивые украинские правоохранители уже обнаружили в зданиях Херсонского изолятора временного содержания, следственном изоляторе и в одном из отделений полиции. Все они обустроены одинаково, по методике ФСБ: дубинки, электроток.

Во время обыска правоохранители изъяли из застенков наручники, трубы и так называемые "топики", то есть военные полевые телефоны, которые еще в советское время для издевательств приспособили КГБовцы. Еще противогазы их одевали людям на головы и перекрывали кислород, чтобы выбивать нужные признания. “Сейчас известно о предположительно 9 застенках. Непосредственно мы говорим о 5 застенках в Херсоне – другие в Бериславском районе. Утихомирились там обычные мирные жители, проживавшие на соответствующей территории”, — отмечает пресс-секретарь Херсонской областной прокуратуры Анастасия Васильевская.

Уголовное производство открыто по факту нарушения законов и обычаев войны. Количество замученных пока неизвестно, но в общей сложности уже нашли 432 тела гражданских. Виктории, Даниле и Денису — удалось выжить, а пережитое они не забудут никогда.

“Сына я увидела 23-тего, здесь на пороге. Он был худой, обессилен, с такой бородой. Сильный ужас пережили, я хочу, чтобы их нашли и наказали. Это же не первое такое, их нужно остановить, чтобы это не продолжалось. Мой ребенок сильно пострадал – он мне это все рассказывал. Я просто уже не могу плакать, потому что я уже все выплакала”, — убеждает мама пленника застенок.

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