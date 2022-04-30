В зависимости от боев на востоке Украины: в Минобороны оценили вероятность объявления мобилизации в России

В Минобороны Украины не исключают, что президент России Владимир Путин объявит в своей стране всеобщую мобилизацию и отмечают, что это решение зависит от ситуации на восточном фронте.
В отдельных регионах России уже проводится скрытая мобилизация, где активно привлекают наемников для войны против Украины. Кроме того, россияне пытаются привлечь к боевым действиям мужчин на оккупированном Донбассе.
Об этом рассказал спикер Минобороны Александр Мотузянык на брифинге 30 апреля.
"Но будет ли Россия объявлять полную мобилизацию — зависит от боевых действий, которые сейчас продолжаются в восточной операционной зоне. То есть, если врагу не удастся достичь своих целей, такой сценарий вполне возможен, мы его не исключаем", — рассказал Мотузянык.
Напомним, 29 апреля британский министр обороны Бен Уоллес высказал предположение, что Путин во время праздничного парада 9 мая объявит массовую мобилизацию, чтобы нанести решающий удар по Украине.
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