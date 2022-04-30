В зависимости от боев на востоке Украины: в Минобороны оценили вероятность объявления мобилизации в России

В зависимости от боев на востоке Украины: в Минобороны оценили вероятность объявления мобилизации в России

В Минобороны Украины не исключают, что президент России Владимир Путин объявит в своей стране всеобщую мобилизацию и отмечают, что это решение зависит от ситуации на восточном фронте.

В отдельных регионах России уже проводится скрытая мобилизация, где активно привлекают наемников для войны против Украины. Кроме того, россияне пытаются привлечь к боевым действиям мужчин на оккупированном Донбассе.

Об этом рассказал спикер Минобороны Александр Мотузянык на брифинге 30 апреля.

"Но будет ли Россия объявлять полную мобилизацию — зависит от боевых действий, которые сейчас продолжаются в восточной операционной зоне. То есть, если врагу не удастся достичь своих целей, такой сценарий вполне возможен, мы его не исключаем", — рассказал Мотузянык.

Напомним, 29 апреля британский министр обороны Бен Уоллес высказал предположение, что Путин во время праздничного парада 9 мая объявит массовую мобилизацию, чтобы нанести решающий удар по Украине.

Общая мобилизация в России и ядерная угроза – это и другое ТСН обсудила с военным экспертом

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