В здание посольства России в Вильнюсе бросили два коктейля "Молотова": что об этом известно

Неизвестный бросил бутылку с зажигательной жидкостью в здание посольства РФ в Вильнюсе в ночь на понедельник, ориентировочно в 02:15.

В здание посольства России в Вильнюсе бросили два коктейля "Молотова". Была повреждена стена здания. Ущерб сейчас оценивается.

Об этом пишет LRT.

Как отмечается, неизвестный бросил бутылку с зажигательной жидкостью в здание посольства РФ в Вильнюсе в ночь на понедельник, ориентировочно в 02:15. Второй раз бутылка с зажигательной жидкостью была брошена в посольство через примерно 30 минут. В результате чего была повреждена стена здания.

Пресссекретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сообщил Радио ЛРТ, что подозреваемые пока не установлены. Инцидент был зафиксирован самими полицейскими. Матонис пока не комментирует, могли ли эти инциденты быть провокацией.

Начато досудебное расследование по статье 187(2) Уголовного кодекса ("Уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом").

Напомним, что Россия меняет тактику ударов по электростанциям Украины, под угрозой новые города.

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