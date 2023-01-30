У Зеленского обратились к Meta, YouTube, Twitter из-за блокирования правды об убийствах украинцев Россией

Подоляк отметил, что информация о массовых убийствах украинцев может "оскорбить российских убийц".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к Meta, YouTube, Twitter из-за блокирования сообщений об убийствах украинцев российскими оккупантами. Он призвал эти платформы изменить свои алгоритмы.

Об этом он написал в Twitter.

"11 месяцев войны в прямом эфире не хватило администраторам соцсетей, чтобы изменить алгоритмы для честного освещения захватнической войны РФ в Украине. Meta, YouTube, Twitter, убийства украинцев – слишком сенситивный контент для вас? Может ли он оскорбить ru-убийц?" — подчеркнул Подоляк.

11 месяцев войны в прямом эфире не хватило администраторам соцсетей, чтобы изменить алгоритмы для честного освещения захватнической войны России в Украине. @Meta, @YouTube, @Twitter, убийства украинцев – слишком сенсативный контент для вас? Может ли он оскорбить ru-убийц? – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) January 30, 2023

Как социальные сети цензурируют правду о войне России против Украины

Социальные сети неоднократно попадали в скандал из-за блокирования информации о кровавой войне России против Украины. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул, что Facebook и Instagram продолжают цензурировать контент о войне в Украине. Фото последствий обстрелов соцсети и приложения маркируют отметками о фотографиях, которые могут потрясти. Украинское министерство пытается повлиять на данную ситуацию.

Ранее Facebook заблокировал сообщение с приветствием командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука ко Дню радиотехнических войск.

Читайте также: