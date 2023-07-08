У Зеленского ответили, при каких условиях возможны переговоры с РФ

Любой переговорный процесс с окружением российского президента Владимира Путина будет направлен только на то, чтобы сохранить главу Кремля и его свита.

Об этом сказал советник Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Медуза".

Подоляк убежден, что Россия пойдет на переговоры только при условии, что почувствует реальную угрозу.

"Переговоры не приведут к фундаментальному окончанию войны на справедливых условиях. Эта война — не маленький конфликт, где можно немного захватить территорию, потом сесть, поговорить и на 20 лет эту захваченную территорию покинуть одной из сторон. Нет, это мировая война экзистенциальной природы. Кто-то должно проиграть и пройти трансформацию", — рассказывает советник Офиса президента.

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Подоляк прогнозирует, если Украина проиграет войну — украинской государственности не будет, это будет марионеточное примитивное государство с постепенным размытием этнической айдентики. А в России так и останутся шовинистические, экспансионистские, реваншистские настроения. И РФ будет постоянно генерировать дополнительные риски для других стран.

"Развитие России пойдет по пути максимальной эскалации, она будет давить не только на Украину, но и на Европу в целом. Зачем это нам всем? Если мы действительно говорим о финале войны, я не вижу ни одного сценария, где Россия должна сохраниться — в том политическом виде, в котором она сегодня существует", — добавляет Подоляк.

Он акцентирует, что пока российский президент Владимир Путин остается у власти, переговоры невозможны.

"Россия обнулила международное право, сказав, что не хочет его соблюдать. И оказалось, что международное сообщество не имеет рычагов влияния. Выходит, если этот режим останется, у нас с вами нет правил, в рамках которых можно решать спорные вопросы", — отмечает он. Подоляк.

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Кроме того, советник Офиса президента отмечает, что попытка договориться с Путиным может привести к поощрению планов РФ по дальнейшей эскалации.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией, пока ее войска находятся на территории нашего государства.

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