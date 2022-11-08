В Зеленского прокомментировали вероятность переговоров с Россией после деоккупации Херсона

Освобождение Херсона вряд ли станет прямым поводом для переговоров с Россией, но это позволит Киеву настаивать на полном выводе оккупационных сил с территории Украины для возобновления диалога.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Радио Свобода".

Подоляк напомнил о официальной позиции государства, что это не будет переговорная позиция, когда на украинской территории находятся российские военные.

"Есть официальная позиция, зафиксированная президентом Зеленским. Она очень четкая. Это не вопрос Херсона или не вопрос Луганска или Донецка. Это вопрос того, что на юридической территории Украины, на де-юре территории Украины, а это вся территория, включая оккупированные территории, не может существовать пророссийский анклав. Так как это не будет переговорная позиция. Потому что это вызовет только дополнительную нагрузку на процесс, который идет после переговоров", — сказал Михаил Подоляк.

В то же время, освобождение какой-либо из оккупированных территорий позволит Украине настаивать на полном выводе войск оккупантов для проведения переговоров.

"Да, можно сказать, что когда будет освобожден, например, Херсон или, опять же, Луганск, или Донецк, или часть Запорожской территории, безусловно, это будет позиция силы. Тогда, безусловно, Украина может сказать: мы предлагаем вам 72 -х или 96 часов покинуть всю территорию, вывести все вооруженные силы. Да, может быть такая позиция силы. Но все равно ключевое (мы, опять же, возвращаемся) — российские оккупационные силы должны прекратить находиться на территории Украины и все. И после этого любой переговорный процесс", – сказал Подоляк.

Переговоры с Россией

Украинская сторона неоднократно призывала Россию к диалогу до 24 февраля, однако россияне придумывали постоянно новые отговорки и выдвигали разные условия, а в конце концов начали полномасштабное наступление. Уже после 24 февраля руководство РФ потребовало переговоров с украинскими властями.

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Сначала переговорщики встретились в Беларуси, затем в Стамбуле. Участники украинской переговорной группы отмечали, что россияне не готовы к переговорам, они продолжали выдвигать ультиматумы.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что возможность диалога может быть только, когда оккупанты выйдут с украинских территорий. Это же 7 ноября напомнил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Украина никогда не отказывалась от переговоров с Россией, но для этого следует вывести оккупационную армию с территории Украины.

В тот же день Зеленский призвал мир принудить Россию к настоящим переговорам с Украиной:

"До таких переговоров, которые мы неоднократно предлагали и на которые всегда получали сумасшедшие российские ответы новыми терактами, обстрелами или шантажом. Еще раз: восстановление территориальной целостности, уважение Устава ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступления что это не повторится. Это абсолютно понятные условия", – заявил президент Украины.

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