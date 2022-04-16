В Зеленского сообщили, когда начнут восстанавливать разрушенные войной дома

Восстановление состоится в освобожденных от российских оккупантов украинских городах.
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что восстановление всех разрушенных домов в освобожденных от российских оккупантов украинских городах начнется в ближайшее время.
Об этом он написал в Сети 16 апреля.
"В ближайшее время во всех деоккупированных городах начнется восстановление всех разрушенных домов – многоэтажных и частных", – говорится в сообщении.
Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак ранее сообщил, что в Бородянке Киевской области установили первые модульные дома. Тимошенко уточнил, что таких домиков 15 и там будут проживать чрезвычайники и волонтеры, которые занимаются восстановлением поселка.
"Жилые помещения оборудованы базовыми вещами, необходимыми для временного проживания. Первоначально они будут предоставлены в пользование тем, кто сейчас работает в Бородянке над ликвидацией боевых действий", — сообщил заместитель руководителя ОП.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание о восстановлении разрушенной войной жилой инфраструктуры. На совещании решили, что по всей стране будут возводить модульные городки вместо разрушенных построек.
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