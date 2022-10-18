У Зеленского сообщили, сколько вчера человек погибло в Украине из-за обстрелов РФ

Больше всего людей вчера россияне убили в Донецкой области.

От обстрелов РФ за прошедшие сутки, 17 октября, погибли и пострадали более 40 мирных людей.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Телеграмме.

По его данным, по состоянию на утро 18 октября больше жертв российской агрессии за вчера в Донецкой области. Там 14 погибших гражданских лиц (в т.ч. обнаружено 8 убитых ранее) и 8 раненых.

В г. Киев – 5 погибших, 4 раненых. В результате атаки РФ в Запорожской области пять человек получили ранения; в Житомирской области – 1 ранен.

В Николаевской области одно гражданское лицо погибло. От обстрелов РФ в Сумской области – 1 раненый; в Харьковской области – 3 раненых.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в результате чего с 10 октября оккупантами разрушены 30% украинских электростанций. Глава государства подчеркнул, что такие действия армии РФ делают невозможными переговоры с диктатором Кремля. По его словам, для диалога "с режимом Путина не осталось места".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия пытается запугать украинцев, оставить без света и тепла. Такие действия Кремля – это агония, такая же, какую мир уже наблюдал 78 лет назад.

Украина под обстрелами

Войска РФ утром 18 октября продолжили обстреливать Украину. Враг атаковал дронами и ракетами ряд крупных городов Украины, в частности, Киев, Житомир, Харьков, Днепр, Запорожье, Кривой Рог.

В ряде городов есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры. В результате ударов есть перебои с водой и светом.

Что известно о ракетных ударах и их последствиях – в материале ТСН.ua.

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