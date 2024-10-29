Железногорск Курщине посетила зажигательная "бавовна" – соцсети (видео)

Жители города Железногорска Курской области сообщают об атаке БпЛА.

Видео с места прилета публикуют в Сети. На кадрах видно, что после удара беспилотников вспыхнул пожар. О последствиях атаки пока неизвестно.

По состоянию на 23.41 местные паблики Железногорска жаловались, что еще один БПЛА летит на их город.

Железногорск Курской области посетила "бавовна" – соцсети

Ранее губернатор подконтрольной россиянам части Курской области предупреждал об угрозе БПЛА.

Заметим, что за прошедшие сутки, 28 октября, уже сообщалось об атаке на местный завод — второй по величине в РФ по добыче железной руды.

Железногорск на карте / Фото: Deepstatemap

Ранее сообщалось, что во время последних атак Россия избивала по Украине термобарическими дронами.

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