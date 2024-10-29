Железногорск Курщине посетила зажигательная "бавовна" – соцсети (видео)

Ночка для жителей российского Железногорска началась неспокойно.
Жители города Железногорска Курской области сообщают об атаке БпЛА.
Видео с места прилета публикуют в Сети. На кадрах видно, что после удара беспилотников вспыхнул пожар. О последствиях атаки пока неизвестно.
По состоянию на 23.41 местные паблики Железногорска жаловались, что еще один БПЛА летит на их город.
Ранее губернатор подконтрольной россиянам части Курской области предупреждал об угрозе БПЛА.
Заметим, что за прошедшие сутки, 28 октября, уже сообщалось об атаке на местный завод — второй по величине в РФ по добыче железной руды.
Ранее сообщалось, что во время последних атак Россия избивала по Украине термобарическими дронами.
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