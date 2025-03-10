В Женеве представили план прекращения огня в Украине: Жорин дал жесткую оценку

Предполагается создание 10-15-километровой демилитаризованной территории, где не будет ни военных подразделений, ни тяжелого и легкого вооружения.

В Женевском центре политики и безопасности был разработан детальный план прекращения огня между Украиной и Россией. Документ в объеме 31 страница содержит конкретные механизмы разведения войск и создания буферных зон.

План был обнародован Женевским центром политики сохранности.

Основные положения плана

Буферная зона

Предполагается создание 10-15-километровой демилитаризованной территории, где не будет ни военных подразделений, ни тяжелого и легкого вооружения. Также эта зона должна стать бесполетной для беспилотников, за исключением используемых международными организациями.

Стороны должны отойти :

на 7,5 км от линии прекращения огня – для всех войск (общая буферная зона 15 км);

на 50 км – для артиллерии калибра 100 мм и более;

на 75 км – для систем залпового огня (РСЗО);

на 150 км – для дальнобойных систем Торнадо-С, Ураган, Смерч и тактических ракетных комплексов.

Особо предлагается заключить соглашение между Россией и США или между НАТО и Россией об ограничении размещения крылатых ракет и ракет средней дальности.

Мониторинговая миссия

Для контроля за соблюдением перемирия предлагается два варианта:

15000 международных наблюдателей, которые будут распределены по секторам вдоль буферной зоны. Гражданский мониторинг из 5000 человек, охрана которых будет обеспечивать 10 000 иностранных военных с мандатом ООН.

Совместная комиссия

Украина и Россия при участии международных наблюдателей должны создать комиссию, которая будет заниматься обменом пленными, разминированием территорий и организацией гуманитарных коридоров.

Реакция военных

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин подверг критике предложенную инициативу, назвав ее еще одним нереалистичным планом, обреченным на провал.

"Как и большинство подобных идей, этот план создан людьми, которые либо не понимают, с кем имеют дело, либо делают вид, что не понимают", — подчеркнул Жорин.

По его словам, предложение развернуть 5000 гражданских наблюдателей в буферной зоне выглядит абсолютно оторванным от реальности: "Интересно, где набрать 5000 смертников, которые будут патрулировать стертые с лица земли города, где даже укрытий нет?"

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Не менее сомнительна, по мнению военного, идея относительно 10 000 иностранных военных, которые якобы будут гарантировать безопасность. "Как именно они это будут делать на сегодняшней линии боевого столкновения?" – риторически спрашивает он.

Жорин также упомянул о мониторинговых миссиях, которые уже работали в Украине до полномасштабного вторжения. "Я такие комиссии видел много раз. У них один порок — почему-то никогда не замечают нарушений со стороны россиян", — подчеркнул он.

Он также подчеркнул, что Россия никогда не соблюдала и не будет соблюдать никаких соглашений: "Можно написать хоть тысячу страниц, но что там по плану, когда Россия шлет все ваши договоренности нах*?".

Напомним, Украина на переговорах с США в Саудовской Аравии будет предлагать установление режима тишины на море, ограничение дальнобойных ударов и обратится в США с требованием освобождения пленных.