В Женеве согласились выслушать фейки Кремля об американских биоллабораториях в Украине: чего стремится РФ

Отравление экс-подполковника ФСБ Литвиненко полонием, семьи Скрипачей и Навального – "новичком", химические атаки в Сирии – вот лишь некоторые известные эпизоды истории российского террора с использованием химического оружия. Но переводить с больной головы на здоровую и тоже постоянная традиция российской пропаганды, говорится в ТСН.

«Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия», — говорит российский пропагандист.

С конспирологическими теориями об украинской биологической угрозе в России носятся не первый год. В 2014 году – это одна из пугалок для жителей Донбасса. В 20 – легенда о якобы украинском происхождении «ковида».

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«Последние несколько лет проявляется и проявляется четко украинский след, поскольку это было отдельное направление исследований в этих биологических лабораториях, финансируемых Пентагоном», – убеждают российские политики.

Россиян подвергли массовому страху и уже никто не задумывается, что не было ни одного случая поражения биологическим оружием, более того — Украина давно подписала Конвенцию о недопущении использования биологического оружия.

К тому же в Украине нет, где проводить опыты в сфере биологического оружия. Центр общественного здоровья при Минздраве Украины – одно из профильных диагностических учреждений, где работают с биоматериалами. Еще за прошлый год ТСН там рассказывали, проводить военные опыты даже при желании, невозможно. Ведь учреждение относится ко второму уровню защиты и биобезопасности. «Этот уровень не позволяет адекватно и полноценно работать с особо опасными инфекциями, которые чаще всего используются как биологическое оружие», – рассказывал директор Центра общественного здоровья при Минздраве Украины Игорь Кузин.

Сообщниками в массовом отравлении россиян вроде бы были пернатые. В качестве подтверждения россияне показывают схемы миграции птиц из Украины в Россию, отслеженные с помощью GPS. Но почему никто не задумался, что под удар попадают и жители Украины. Хотя, наверное, по версии Кремля, украинское биовооружение способно травить исключительно этнических россиян с российскими паспортами.

Кроме птиц, по версии Кремля, Украина собиралась отправлять полки и дивизии отравленных насекомых. Для их десантирования вроде бы были получены от США – специальные дроны. «Потом выяснилось, что эти дроны, например, которые они в прошлый раз показывали на фотографии — это китайские сельскохозяйственные дроны, которые Украина покупала в Китае для того, чтобы обрабатывать поля», — рассказывает главный редактор Stopfake.org Евгений Федченко.

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С начала полномасштабной войны арсенал фейков пополнился псефдодокументами, якобы найденными в здании СБУ в тем временем оккупированном Херсоне. Якобы украинские спецслужбы знали о функционировании пресловутых натовских биолабораторий. Только вот никто не спрашивает, а где же лаборатории? «Какие-то исследования в области биологических вооружений происходит почему-то на уровне областного управления СБУ, вот почему-то оно само занимается этой тематикой, то есть здесь это очень абсурдно даже как утверждение», — добавляет Федченко.

«Государство может вести себя, как такой путаный адвокат на процессе по защите людоеда, то есть он выдумывает новые и новые какие-то приколы – а давайте еще такую экспертизу проведем, вот возможно на него оказали влияние инопланетяне, да, ну и давайте – все такие. Ну, это же абсурд? Но суд затягивается еще на полгода», – говорит и.о. руководителя центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Шаповалов.

В центре противодействия дезинформации считают, что тактика России стандартна — отвлекать от своих преступлений и оправдывать войну хотя бы для внутреннего потребителя. «Также они к этому добавляют кучу различных материалов, карт, схем, объяснений, которые должны придать этому процессу также научное сходство», — рассказывает Евгений.

Российские псевдодоказательства о "биолаборатории" стали рассматривать сегодня в Женеве. Страны-участники Конвенции о запрете разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсичного оружия – хоть и не воспринимают российские аргументы серьезно, все же согласились собраться. Ведь в безосновательных обвинениях Украины в разработке биологического оружия, на седьмом месяце полномасштабной войны, стоило бы поставить точку.

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