В Житомире "на горячем" задержали двух наводников, через которые в город прилетели вражеские ракеты

Мэр города призвал горожан быть осторожными и внимательными к странному поведению людей.
В Житомир 25 марта из-за двух наводников попала вражеская ракета, достигшая военной цели.
Об этом сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.
Мэр рассказал, что у задержанных изъяли фото объекта, по которому ударила Российская Федерация.
"Ракета попала по цели. Слава богу, более-менее все хорошо. Сразу после ракетного удара поймали двух человек, у которых были фотографии объекта со всех сторон. Осторожно, смотрите, кто вокруг вас. Ситуация такова, что очень много людей, давно заброшенные в город, жду этот "русский мир", — сказал мэр города.
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