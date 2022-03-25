В Житомире "на горячем" задержали двух наводников, через которые в город прилетели вражеские ракеты

В Житомире "на горячем" задержали двух наводников, через которые в город прилетели вражеские ракеты

Мэр города призвал горожан быть осторожными и внимательными к странному поведению людей.

В Житомир 25 марта из-за двух наводников попала вражеская ракета, достигшая военной цели.

Об этом сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Также читайте Бойцы ООС сбили три российских самолета над Донбассом и уничтожили еще кучу военной техники

Мэр рассказал, что у задержанных изъяли фото объекта, по которому ударила Российская Федерация.

"Ракета попала по цели. Слава богу, более-менее все хорошо. Сразу после ракетного удара поймали двух человек, у которых были фотографии объекта со всех сторон. Осторожно, смотрите, кто вокруг вас. Ситуация такова, что очень много людей, давно заброшенные в город, жду этот "русский мир", — сказал мэр города.

Читайте также: