В Житомире невозможно возобновить работу некоторых подстанций после атак РФ – мэр

Мэр Житомира Сергей Сухомлин рассказал, что некоторые подстанции в городе, которые были повреждены в результате российских атак, невозможно восстановить. Проблема заключается в том, что некоторое оборудование производится долго.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона, пишет Укринформ.

"Работу некоторых подстанций за такое время невозможно восстановить, потому что речь идет об оборудовании, которое нужно заказывать, и очень долго ждать производства. Но Житомир живет. Мы сократили выпуск электротранспорта в три раза. Освещение в городе включаем только на 30% от мощности, тоесть в принципе работает каждый третий фонарь. Мы с облэнерго четко регулируем вечерние и утренние пики. Например, подачу воды на очистные сооружения мы в дневное время сокращаем для того, чтобы уменьшить энергопотребление и запускаем после того, как проходят пики. Это никак не влияет на подачу воды в городе", — объяснил мэр.

Также, по его словам, часть промышленных предприятий города, потребляющих много электроэнергии, перешла на работу в ночное время и в выходные.

"Мы на внеочередной сессии (городского совета – ред.) выделили средства на закупку генераторов большой мощности для того, чтобы обеспечить работу водоканала и теплокоммунэнерго. В случае критической ситуации, когда некоторое время может не быть электроэнергии в городе, эти предприятия смогут подавать воду и тепло в дома житомирян. Конечно, не круглосуточно, а 5-8 часов в сутки", — добавил Сухомлин.

Атака РФ на энергосистему Украины

Российская армия в начале октября атаковала объекты энергосистемы в разных городах Украины. В результате во многих городах начали вводить графики аварийных отключений, электроснабжение ограничивают почти ежедневно на несколько часов.

В ДТЭК также объяснили, что отсутствие плановых отключений света в некоторых домах Киева связано с особенностями застройки столицы, поскольку некоторые жилые дома и объекты критической инфраструктуры подключены к общим коммуникациям.

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