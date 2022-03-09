В Житомире оккупанты разрушили котельную, часть города осталась без тепла

Разбитая котельная обеспечивает 30% города теплом.

В Житомире российские оккупанты авиаударом разрушили котельную и жилой дом.

Об этом сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

"Полностью разрушен жилой дом. Один человек ранен. К сожалению, бомба попала в наше предприятие теплокоммунэнерго (КП "Житомиртеплокоммунэнерго" – ред.). Пока нет информации о пострадавших, но могут быть", — сказал Сухомлин.

Мэр подчеркнул, что эта котельная обеспечивает 30% города теплом, потому в Житомире могут быть перебои с теплоснабжением.

Напомним, в Мариуполе российские кафиры разбомбили детскую больницу и роддом. Медицинский корпус полностью разрушен.

Читайте также: