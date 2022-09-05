В Житомире устроили масштабный забег, чтобы собрать средства на восстановление разрушенного оккупантами лицея

Всех лицеистов пытаются разместить для обучения в других помещениях. Впрочем, уже понятно, такая степень разрушения не даст школе шанса на ремонт, ее нужно восстанавливать заново, говорится в ТСН.

Когда 4 марта российская ракета попала в центр Житомира, 1300 школьников остались без крова. Ракета почти полностью разрушила лицей №25. И хотя школа имела укрытие, на тот момент в здании, к счастью, не было никого. Первым в лицей добрался директор. Увидев школу, понял, учиться здесь уже никто не будет. «Почувствовал боль, очень большую боль. Эта трагедия произошла в 9 утра, я как раз подъезжал к работе. Боль и волнение за то, что дальше будет, как мы будем продолжать образовательный процесс», — говорит Иван Денисюк.

Как только оправились от первого шока, принялись искать помещение, где же можно разместить такое большое количество детей на новый учебный год.

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Директор вздыхает, опасались, что в первый класс первого сентября вообще никого не приведут. В августе у них было все три недели, чтобы сделать ремонт, завезти мебель и самое главное — оборудовать укрытие. Поэтому здесь всеми силами пытаются собрать средства на восстановление здания, даже устроили благотворительный забег.

Бежали все – и ученики этой же школы, и военные, защищающие нашу страну, и городская администрация, и просто неравнодушные украинцы. Чтобы принять участие в забеге, собирали благотворительные взносы. Впрочем, по выводам комиссии – старое здание восстановлению уже не подлежит. Так что здесь мечтают построить новую школу. «Сейчас уже создан и попечительский совет и наблюдательный совет, созданы комиссии и я уверена, что мы построим новый современный лицей», – говорит заместитель городского головы Житомира Мария Мисюрова.

«Мечты есть и надежды – будет элитная, современная, европейская школа в городе Житомире, в центре города», – добавляет директор лицея.

Тем временем к благотворительному сбору на школу присоединились города-побратимы Житомира из Польши и Португалии. Последние даже выразили желание полностью отстроить лицей сразу после окончания войны.

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