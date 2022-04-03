В Житомире задержан мужчина, который продавал тепловизоры с гуманитарной помощи

Мужчина вместе с сообщником занимался продажей гуманитарной помощи.
Правоохранители задержали в Житомире мужчину за продажу тепловизоров с гуманитарной помощи. Мужчина и его сообщник наладили схему продаж гуманитарной помощи.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По данным правоохранителей, двое мужчин наладили схему ввоза из Польши в Украину устройств ночного видения под видом гуманитарной помощи.
Однако злоумышленники не планировали заниматься благотворительностью, а продавали тепловизоры. Один из дельцов правоохранители задержали во время сбыта тепловизора.
"2 апреля в г. Житомире оперативники криминальной полиции задержали 54-летнего жителя областного центра во время очередной продажи такого устройства из гуманитарной партии. По действующему законодательству за такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет", — говорится. в сообщении.
Напомним, на Черниговщине задержан гражданин РФ, работавший корректировщиком огня.
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