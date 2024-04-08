В Житомирской области дроны атаковали объект инфраструктуры: существует угроза загрязнения воздуха

В ночь на 8 апреля на Житомирщине произошла вражеская атака по объекту инфраструктуры. Существует прямая угроза загрязнения воздуха. В городе Звягель временно ввели дистанционное обучение в заведениях общего среднего образования.

В частности, глава ОВА Виталий Бунечко отметил, что удалось сбить часть "Шахедов".

"Сегодня ночью во время воздушной тревоги в Житомирской области вражескими дронами-камикадзе был атакован объект критической инфраструктуры. Силам и средствам противовоздушной обороны области удалось сбить часть "Шахедов". По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате вражеского удара нет", — написал он.

Звягельский городской совет на странице Facebook отметил, что существует прямая угроза загрязнения воздуха.

"Сейчас существует прямая угроза загрязнения воздуха, поэтому рекомендуется оставаться в помещениях с закрытыми окнами. В частности, комиссией ТЭБ и ЧС было принято решение о дистанционном обучении в заведениях общего среднего образования. Относительно заведений дошкольного образования: для родителей, которым не с кем оставить детей, будут работать очередные группы", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 8 апреля российские войска атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства временно оккупированной части Запорожской области и 24 ударными дронами "Shahed" из мыса Чауда.

Силам ПВО удалось сбить управляемую авиационную ракету Х-59 в Днепропетровской области и 17 беспилотников в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областях.

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