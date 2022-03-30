В Житомирской области изменили продолжительность комендантского часа

Комендантский час будет начинаться позже.

Со среды, 30 марта, изменится продолжительность комендантского часа в Житомирской области.

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Теперь комендантский час в регионе будет начинаться на час позже. Она продлится с 21:00 до 6:00 утра.

В течение этого времени для граждан действуют определенные ограничения, необходимые для их безопасности. В определенное время жителям области необходимо оставаться дома, а при срабатывании сигнала тревоги спуститься в укрытие.

Находиться на улицах в комендантский час имеют право военные, полицейские и граждане, имеющие специальный пропуск. Правонарушителей правоохранители будут привлекать к ответственности.

Как сообщалось, в Хмельницкой области начали бороться с нарушителями комендантского часа, а также правил дорожного движения. На блокпостах нарушителям с 28 марта начали вручать повестки на военно-врачебную комиссию с последующим оформлением в подразделения Вооруженных сил.