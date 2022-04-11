В Житомирской области изменили продолжительность комендантского часа

Новые правила начинают действовать с 11 апреля.

В Житомирской области с 11 апреля уменьшили продолжительность комендантского часа – с 22:00 до 05:00.

Об этом сообщила пресс-служба Житомирской ОГА.

В ОГА напомнили, что в настоящее время для граждан действуют определенные ограничения, необходимые для их безопасности. В определенное время жителям области необходимо оставаться дома, а в случае сигнала тревоги – спуститься в укрытие.

"Находиться на улицах в комендантский час имеют право военные, полицейские и граждане, которые имеют специальный пропуск. Правонарушителей правоохранители будут привлекать к ответственности", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно продолжительность комендантского часа сменили в Ивано-Франковской, Сумской областях и Полтавской областях. А в Одессе ввели длительный комендантский час.

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