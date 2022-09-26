В Житомирской области изменили продолжительность комендантского часа

Изменения будут действовать с 26 сентября 2022 года.

В Житомирской области сократили продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Так, по решению Совета обороны Житомирской области с 26 сентября комендантский час в Житомирской области будет начинаться не в 23:00, а в 24:00 и продлится до 5:00 утра.

В ОВА напомнили, что в настоящее время категорически запрещается:

передвижение по улицам населенных пунктов;

выезд из населенных пунктов и въезд в них для гражданского населения.

Находиться на улицах в комендантский час имеют право военные, полицейские и граждане, имеющие специальный пропуск. Правонарушителей правоохранители будут привлекать к ответственности.

Напомним, что с начала октября в Николаевской области комендантский час станет на два часа длиннее. Она продлится с 22:00 до 06:00.

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