В Житомирской области на случай нападения со стороны Белоруссии укрепляют оборонные рубежи

В случае нападения со стороны Беларуси в Житомирской области укрепляют оборонительные рубежи.

Об этом во время единого телемарафона сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

По его словам, работы по укреплению не останавливались ни на минуту. Если кому-то из военных РФ или Белоруссии захочется зайти в Украину, ВСУ им даст достойный отпор.

"Большая заслуга наших военных и терробороны в том, что наш северный сосед сказал, что из Беларуси в Украину могут уехать только тракторы. То, что мы делали и делаем, продолжая наращивать оборонные рубежи, стало одной из причин того, что белорусские войска не зашли на территорию Украины. Я не могу сказать, что мы делаем на границе, но я могу заверить, что мы постоянно проводим работу, постоянно наращиваем оборонительные рубежи", – подчеркнул Виталий Бунечко.

Напомним, что Украина может стать членом НАТО сразу после войны.

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