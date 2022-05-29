В Житомирской области начали восстанавливать жилые дома

В городе Овруч восстанавливают частные дома и квартиры.

В городе Овруч Житомирской области приступили к восстановлению более 30 частных домов и более 100 квартир в многоэтажках.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Овруч стал одним из городов области, который больше всего пострадал от российских бомбардировок. Полностью разрушены частные дома, разбитый ЦНАП, поврежденные окна и двери, иссеченные осколками крыши.

"Уже несколько недель строители ремонтируют частные и многоквартирные дома в Овруче на севере Житомирщины. За это время удалось заменить уже более 200 окон, которые были повреждены, а некоторые вообще вылетели от взрывных волн", — отметил он.

По его словам, уже восстановили более 30 частных домов и более 100 квартир в многоэтажках Овруча. В настоящее время работа продолжается и планируется наращивание темпов выполнения работ.

"В поврежденных домах идет замена окон. Следующим этапом будет восстановление дверей и ремонт крыш, поврежденных из-за взрывов", — подытожил он.

Напомним, во время наступления оккупантов из Беларуси первыми под прицел попали села Житомирщины : улицы теперь в руинах.

Читайте также: