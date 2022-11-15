В Житомирской области работает противовоздушная оборона

В области почти два часа идет воздушная тревога.

Во вторник, 15 ноября, в Житомирской области во время воздушной тревоги сработали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко.

"Сохраняйте спокойствие! На территории Житомирщины работает ПВО. Берегите себя и продолжаем оставаться в укрытиях", — написал виню

Руководитель области отмечает забронирование фото- и видеофиксации работы противовоздушной обороны и падения обломков.

Воздушная тревога в Житомирской области была объявлена в 14:22. По состоянию на 15.56 она продолжается.

Воздушная тревога 15 ноября

Напомним, в Украине по состоянию на 14:20 15 ноября объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснели" все области, кроме оккупированного Крыма.

Впоследствии в Сети начала появляться информация о звуках взрывов. В частности, ПВО сработало на Черниговщине, Киевщине, Черкасщине, Полтавщине.

Появилась информация о "прилетах" в Киеве. Городской голова Виталий Кличко сообщил о том, что на Печерске есть попадание в два жилых дома.

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