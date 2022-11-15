В Житомирской области работает противовоздушная оборона

В области почти два часа идет воздушная тревога.
Во вторник, 15 ноября, в Житомирской области во время воздушной тревоги сработали силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко.
"Сохраняйте спокойствие! На территории Житомирщины работает ПВО. Берегите себя и продолжаем оставаться в укрытиях", — написал виню
Руководитель области отмечает забронирование фото- и видеофиксации работы противовоздушной обороны и падения обломков.
Воздушная тревога в Житомирской области была объявлена в 14:22. По состоянию на 15.56 она продолжается.
Воздушная тревога 15 ноября
Напомним, в Украине по состоянию на 14:20 15 ноября объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснели" все области, кроме оккупированного Крыма.
Впоследствии в Сети начала появляться информация о звуках взрывов. В частности, ПВО сработало на Черниговщине, Киевщине, Черкасщине, Полтавщине.
Появилась информация о "прилетах" в Киеве. Городской голова Виталий Кличко сообщил о том, что на Печерске есть попадание в два жилых дома.
Читайте также:
- Над Киевом сбили по меньшей мере четыре ракеты, зафиксировано два прилета
- Россияне выпустили новый залп ракет по Украине — Ким
- В Киеве российские ракеты попали в жилые дома, они пылают (видео)