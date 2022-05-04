В Житомирской области сменили продолжительность комендантского часа

В Житомирской области с 4 мая изменили продолжительность комендантского часа.
Установлено, что он продлится с 23:00 до 5:00.
Об этом сообщили в Житомирской ОВА.
"Напоминаем, что находиться на улицах в комендантский час имеют право военные, полицейские и граждане, имеющие специальный пропуск. Правонарушителей правоохранители будут привлекать к ответственности. Обращаемся ко всем жителям области – соблюдайте правила комендантского часа. А также – не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги", – говорится в сообщении.
Напомним, в Одессе задержали 12 диверсантов во время комендантского часа. Также изъято несколько единиц огнестрельного оружия, много боеприпасов, среди них гранаты.
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