В Житомирской области в результате российского авиаудара повреждено более десятка зданий, трое раненых (фото)

Пожары, возникшие в результате обстрелов, ликвидированы.
20 марта в Житомирской области в результате авиаудара по населенным пунктам Коростенского района произошло повреждение 13 зданий.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
По предварительной информации, травмированы три человека.
"Пожары, возникшие в результате обстрелов ликвидированы. Подразделения ГСЧС продолжают разбирать завалы на месте поврежденных зданий", — говорится в сообщении.
Напомним, в Житомирской области сгорел частный дом из-за артиллерийских обстрелов оккупантов.
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