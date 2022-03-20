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В Житомирской области в результате российского авиаудара повреждено более десятка зданий, трое раненых (фото)

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В Житомирской области в результате российского авиаудара повреждено более десятка зданий, трое раненых (фото)

Фото: t.me/dsns_telegram/5046

Пожары, возникшие в результате обстрелов, ликвидированы.

20 марта в Житомирской области в результате авиаудара по населенным пунктам Коростенского района произошло повреждение 13 зданий.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

По предварительной информации, травмированы три человека.

"Пожары, возникшие в результате обстрелов ликвидированы. Подразделения ГСЧС продолжают разбирать завалы на месте поврежденных зданий", — говорится в сообщении.

Напомним, в Житомирской области сгорел частный дом из-за артиллерийских обстрелов оккупантов.

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