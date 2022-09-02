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В Житомирской области автомобиль лесной охраны взорвался на мине: обнародовано фото с места трагедии

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В Житомирской области автомобиль лесной охраны взорвался на мине: обнародовано фото с места трагедии

Фото: Житомирский областной совет

Один работник лесничества погиб, второй находится в реанимации.

В Житомирской области служебный автомобиль лесной охраны взорвался на мине.

Об этом сообщил в Telegram глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

"Снова в Житомирской области раздается печальный отголосок войны. На севере области в Народицком лесхозе на противотанковой мини взорвался служебный автомобиль лесной охраны. К сожалению, один человек погиб, второй работник лесничества находится в реанимации", — написал он.

Глава Житомирской ОВА призвал всех жителей региона быть осторожными и обходить непроверенные ГСЧС пути.

"Просим каждого жителя Житомирщины — не терять бдительность. Опасность мин и других смертельных "даров" оккупантов остается. Будьте осторожны и обходите непроверенные ГСЧС пути", — подытожил Бунечко.

© Житомирский областной совет
Фото: Житомирский областной совет

Напомним, под Киевом жительница села Мила пошла в лес и взорвалась на оккупантской мине.

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