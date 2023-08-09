В Житомирской области задержали предательницу, которая "сдавала" ремонтные базы ВСУ ради паспорта РФ

В Житомирской области контрразведка СБУ разоблачила агентку России, которая собирала разведданные о местах дислокации военных баз по ремонту тяжелого вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, фигуранткой является переселенка из Донецкой области, которая переехала в Житомирскую область весной этого года, и по собственной инициативе вышла на российские спецслужбы и предложила им свою помощь в войне против Украины.

"Особую активность проявила в июле этого года, даже используя своих знакомых. Чтобы получить для вражеской разведки информацию об личном составе воинской части, специально приезжала в Житомир. Лично обходила территорию объекта, фотографировала его, отмечала периметр охраны, количество, маршрут, и время перемещения военной техники, рассчитывала GPS-координаты", — рассказали областной прокуратуре.

В случае успешного выполнения вражеских задач куратор из РФ обещал своей приспешнице беспрепятственно оформить российский паспорт и помочь с переездом в Россию.

"В начале разведывательно-взрывной деятельности злоумышленница передавала всю собранную информацию вражеской спецслужбе через закрытые чаты в мессенджере. Однако, впоследствии российский куратор перевел свою агентку на общение с использованием зашифрованного канала электронной почты", — рассказали контрразведчики.

Сотрудники СБУ задержали предательницу за несколько дней до попытки выезда в РФ через третьи страны.

Во время обысков по месту жительства задержанной обнаружены мобильные телефоны, которые она использовала для коммуникации с агрессором.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время она находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Киеве тренер одной из школ боевых искусств оказалась вражеским информатором.

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