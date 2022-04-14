В Житомирской области задержан мужчина: призывал к уничтожению украинских патриотов

В сообщениях в Сети он разжигал межнациональную вражду.

В Овруче Житомирской области полиция разоблачила местного жителя, который публично призыывал к противоправным действиям в отношении украинских патриотов.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

Отмечается, что 62-летний подозреваемый неоднократно публично негативно высказывался по поводу украинцев. Он пропагандировал идеи и взгляды, которые подрывают уважение украинской национальности. Кроме того, мужчина оставлял и комментарии под чужими постами в социальных сетях, в которых призывал физически уничтожать патриотов: бить, сжигать.

Полиция направила собранные материалы по высказываниям овручанина на семантико-текстуальную экспертизу. После этого следователи объявили мужчине подозрение в совершении уголовного деяния по статье "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков".

"По своим сообщениям в соцсети пропагандист разжигал межнациональную рознь, унижал достоинство украинцев как нации и призывал к физической расправе над членами патриотических движений Украины. По его убеждению, только после их уничтожения можно будет считать Украину "освобожденной от нечисти", — информирует областное управление СБУ .

Как сообщалось ранее, на блокпосту в Житомирской области патрульные задержали подозрительных в маршрутке. Пассажир делала фотоблокпоста. Во время проверки в ее мобильном правоохранители обнаружили фото и видео укреплений, военных объектов и объектов, подвергшихся обстрелам армии Российской Федерации.

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