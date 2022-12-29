В Житомирской области зафиксировали пролет ракет: работает ПВО

В четверг, 29 декабря, во время масштабной воздушной тревоги над Житомирщиной зафиксирован пролет ракет, запущенный армией агрессорки России.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

"Зафиксирован пролет ракет над Житомирщиной. Работает ПВО", — написал глава области.

Бунечко также просит людей оставаться в укрытиях. Впоследствии он также написал : "Запад ракеты на Житомирщину".

К слову, воздушная тревога в Житомирской области была объявлена в 06:03. По состоянию на 08.45 она длится уже почти три часа.

Напомним, утром 29 декабря воздушную тревогу объявили по всей Украине . По состоянию на 08:02 "красные" все области и Киев. К слову, поначалу тревогу объявили в 05:31, когда она охватила часть областей на юге и востоке.

В Киеве во время масштабной воздушной тревоги были слышны взрывы. В Telegram-канале Киевской городской военной администрации сообщили о работе ПВО в столице.

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