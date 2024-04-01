В зоне боевых действий есть проблемы: аналитик DeepState о строительстве фортификационных сооружений

Соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый, комментируя ситуацию с инженерно-фортификационными сооружениями (ИФС — ред.) на фронте, говорит, что в зоне ведения боевых действий с этим проблемы.

Об этом он рассказал в интервью Radio NV.

Аналитик, в частности, отметил, что вопросы оборонных сооружений во Часовом Яру остаются открытыми.

"Выходил спикер, выходило командование, заявлявшее, что они подготовили оборону, что она перестраивается, что за всем следят. И здесь мы видим продвижение на Часов-Яровских высотах, где московиты подобрались к окрестностям населенного пункта. Поэтому снова [возникает] вопрос ИФС. Возможно, для них ИФС – это в самом городе, который московиты стирают с лица земли, возможно, где-то дальше, как в районе Авдеевки, бойцам своими силами, усилиями, ценой своих жизней нужно будет закрепляться и держать позиции, пока их подготовят в тылу. Поэтому неизвестно", — прокомментировал он.

Роман Погорелый подчеркнул, что проверка наличия инженерно-фортификационных сооружений является вопиющей проблемой. В тылах огласка набрала обороты.

"Наконец-то начали обращать внимание на эти моменты, начали строить очень мощно. И это действительно так. Но у нас остается проблема как раз в таких районах, в зоне ведения боевых действий, где сначала заявляют одно, потом оно оказывается совсем другим. И на это надо тоже обращать внимание, потому что это жизнь наших бойцов… Жизнь наших бойцов, которую уже не вернуть, которая являются наибольшей ценностью для всех нас, поэтому этот вопрос очень важен.

Более подробно, пожалуй, стоит (задавать вопросы – ред.) ответственным лицам, которые за этим следят, которые это контролируют, которые за это отвечают в плане самого строительства", — резюмировал аналитик DeepState Роман Погорелый.

Напомним, Федоров рассказал о строительстве фортификационных сооружений на Запорожье.

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