Это окраина Мариуполя. Выезд в поселок Водяного. По бывший сепарська позиция "Дерзкая" стоят более дерзкие морпехи. / ТСН.ua

В зоне ООС за прошедшие сутки сохранялась "тишина": на передовой не прозвучал ни один выстрел

В зоне ООС за прошедшие сутки сохранялась "тишина": на передовой не прозвучал ни один выстрел

Боевых потерь среди военных ВСУ нет.

За прошедшие сутки, 6 июля, и по состоянию на 7:00 утра 7 июля нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Об этом в утренней сводке 7 июля сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.

Украинские воины продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Напомним, 5 июля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня: есть раненые и погибший.

Новости с фронта: в штабе ООС за минувшие сутки насчитали с десяток нарушений режима огня

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