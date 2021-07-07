В зоне ООС за прошедшие сутки сохранялась "тишина": на передовой не прозвучал ни один выстрел

Боевых потерь среди военных ВСУ нет.
За прошедшие сутки, 6 июля, и по состоянию на 7:00 утра 7 июля нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.
Об этом в утренней сводке 7 июля сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.
Отмечается, что боевых потерь среди военных Вооруженных Сил Украины нет.
Украинские воины продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
Напомним, 5 июля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня: есть раненые и погибший.