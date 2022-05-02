В зоопарке Мариуполя от российских обстрелов погибли 19 животных

В результате обстрелов российских солдат в зоопарке Мариуполя погибают животные.

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, уже погибли 19 животных.

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, не выжили пять верблюдов, три ламы, шесть обезьян, четыре страуса и леопард.

Напомним, волонтер из Винницы приютила у себя 30 заброшенных животных из "горячих" точек, теперь ищет им хозяев. Она не просто забирает заброшенных четырехлапых, но и стерилизует, лечит и ищет новых ответственных хозяев.

Владислав Плахтий: как адаптировать животное к новой семье

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