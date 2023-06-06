В зоопарке Новой Каховки погибли около 300 животных: почему их не смогли спасти

В оккупированной Новой Каховке Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС российской террористической армией в зоопарке погибли около 300 животных. В "Казковий диброви" подчеркнули, что они пытались эвакуировать животных, однако оккупанты заминировали территорию парка, а утром, когда пришли работники, животные уже погибли.

Об этом зоопарк "Казкова диброва" написал в социальных сетях.

"Погибло около 300 животных, которых наши новокаховчане знали и любили. Обезьянки Анфиса и Чарлик, пони Малыш, ослик Ося, еноты Мишка, Леля, Динька, попугай жако Веня, ворон Рома, сурки, камерунские козы, овцы, попугаи, морские свинки, фретки и многие другие наши маленькие любимцы. Спаслись только пара лебедей и утки. Маленький птенец лебедей, родившийся только 5 дней назад, также погиб. Уже в 6 утра, когда пришли рабочие "Дибровы", все было затоплено водой", - сообщили в зоопарке.

оккупанты убили 300 животных в зоопарке. Фото: Сказочная дубрава/Facebook

Администрация "Казковои дибровы" отметила, что больше года пыталась эвакуировать животных из оккупированной Новой Каховки, однако российская террористическая армия заминировала парк и перекрыла все дороги.

"Год назад мы все вместе собирали средства, чтобы закупить корма на год. Помогали фермеры, предприниматели, а также многие люди приносили овощи и пересылали деньги на помощь животным. "Диброва" пережила ужасную зиму без света и отопления. Валентина забрала к себе домой всех теплолюбивых животных (более 60). Все животные выжили до весны, а потом вернулись обратно в "Диброву", - пояснили там.

Российские террористы убили животных в зоопарке. Фото: Сказочная дубрава/Facebook

Двое работников зоопарка под обстрелами ухаживали за животными, однако 6 июня российские оккупанты уничтожили "Казкову диброву".

"Мы делали все, чтобы сохранить жизнь животных, даже в такой ужасной ситуации. А сегодня "Сказочная дубрава", любимый город отдыха жителей и гостей Новой Каховки, был уничтожен оккупантами. Это страшное горе, страшная боль. Спасибо всем, кто откликнулся на нашу беду. Но помощь нам уже не нужна. Пусть "Казкова диброва" остается в нашей памяти как сказочный уголок нашего родного города", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате подрыва Каховской ГЭС погибли все животные местного зоопарка в Новой Каховке.

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