"Вагнер" больше не будет участвовать в боевых действиях в Украине – Буданов

Важными для Украины последствиями мятежа "Вагнера" в РФ является то, что эти наемники больше не будут участвовать в войне.

Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал в комментарии "Украинской правде".

Так, Буданов рассказал о выгоде для Украины от мятежа владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его наемников в России.

"Мы получили компрометацию российского руководства. В очередной раз разрушен миф о непреклонности российского режима. Были нанесены потери военно-космическим силам РФ", – сказал начальник ГУР.

"А еще ЧВК "Вагнер" больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины. А это самое эффективное подразделение РФ, которое умело добиваться успеха любой ценой", — отметил Буданов.

Напомним, 28 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в настоящее время террористы из ЧВК "Вагнер" не воюют против Украины. Однако их мятеж в России никак не повлиял на ситуацию на фронте.

Дальнейшая судьба ЧВК "Вагнер"

Напомним, что после неудавшегося однодневного мятежа Пригожина его отправили в Беларусь и это подтвердил самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко.

Накануне российские оппозиционные СМИ сообщали, что в Беларуси начали возводить для наемников ЧВК "Вагнер" военные лагеря. В то же время, родственники боевиков говорят, что тех отправляют в РБ. Строительство большого лагеря быстрыми темпами позже подтвердил и мониторинговый ресурс "Беларускі Гаюн".

Однако Госпогранслужба Украины пока не фиксирует строительство баз для "Вагнера" на территории Беларуси.

По данным "Беларускі Гаюн", подразделения ЧВК "Вагнер" пока еще не прибыли в Беларусь. Однако это не отменяет факта, что перекидывание наемников может произойти уже вскоре.

Из-за потенциального присутствия "вагнеровцев" в Беларуси Польша начнет укреплять границу. Варшава предполагает, что на территории РБ могут находиться до 8 000 наемников.

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