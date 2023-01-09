"Вагнер" бросил в бой свою элиту: в ВСУ рассказали, что происходит в Соледаре и Бахмуте

На Бахмутском направлении, в частности под Соледаром, российская ЧВК "Вагнер" бросила в бой свои лучшие подразделения – не бывших зэков, а ветеранов с опытом войны в Сирии, Ливии и других горячих точках.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире всеукраинского телемарафона, который транслирует Youtube-канал ТСН.

"Это самый горячий участок фронта, где происходят наиболее ожесточенные, наиболее агрессивные действия врага, где он сконцентрировал максимально свои боеспособные подразделения, в том числе самые подготовленные группы организованной преступной группировки "Вагнер". Там действительно тяжело, но контролируется Вооруженными силами Украины", — сообщил Череватый.

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По его словам, у "вагнеровцев" по сравнению с кадровой армией РФ "несколько лучше оснащение в плане оружия и экипировки".

"Но самое главное — это гораздо более профессиональные военнослужащие, члены "Вагнера", которых набирали еще в качестве спецназовцев для миссий в Сирии, Ливии и других опасных точках. Следовательно, они имеют спецподготовку в таких подразделениях, как ФСБ, МВД, спецназ Главного управления разведки минобороны РФ. Раньше для таких накатов и массовых атак они использовали в большинстве своем бывших узников, а на Соледаре они собрали самую профессиональную часть, которую используют для прорыва нашей обороны", — отметил представитель ВСУ.

Как рассказал полковник, Соледар давно уже является одной из горячих точек Бахмутского фронта:

"Все это время, долгие месяцы оккупанты с помощью и регулярных войск, и организованной преступной группировки "Вагнера" пытались по всем населенным пунктам найти слабое место и системно прорвать нашу оборону. Бахмут, Клещиевка, Иванград, в том числе и Соледар, постоянно был под ударом врага. Следовательно, сейчас ему удалось сконцентрировать там больше своих подразделений и постоянно системнее давить на нашу оборону".

Череватый добавил, что "вагнеровцы" обычно не сдаются в плен:

"Там идут очень жесткие боевые столкновения. Они не сдаются, а попадают в плен. Сдаваться в плен — там система "Вагнера" очень жесткая. Есть несколько принципов, за что идет смертная казнь, в том числе за сдачу в плен, или бросить оружие, или отступить без приказа. Сами боевые условия там, когда идут столь жесткие бои на близком расстоянии, особенно не сдаться в комфортных условиях в плен — тебя или свои уничтожат, или враг".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 4 января заявил, что ВСУ выбивают оккупантов с позиций в окрестностях Бахмута и наносят врагу многочисленные потери.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прогнозирует, что оккупанты в ближайшее время продолжат формировать дополнительные штурмовые подразделения, чтобы сосредоточить основные усилия на захвате пяти городов на Донбассе — Лимана, Соледара, Бахмута, Авдеевки и Марьинки.

В свою очередь, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ищет оправдание для провала наемников на Бахмутском направлении и жалуется, что оборонные рубежи ВСУ обустроены через "каждые 10 метров". По некоторым данным, российская армия из-за неудач в Бахмуте начала перебрасывать технику под соседний Соледар, чтобы показать успехи хотя бы там.

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