"Вагнер" будет отвечать за провал России в Бахмуте: Подоляк объяснил "бунт" Пригожина против Кремля

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин на днях заявил, что якобы передаст позиции своих боевиков в Бахмуте наемникам главы Чечни Рамзана Кадырова. Частная военная компания "Вагнер" объявила, что из-за нехватки боеприпасов 10 мая она выходит из Бахмута.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона объяснил, почему Пригожин устроил "бунт" против Кремля и Минобороны РФ такими действиями.

Подоляк отметил, что Минобороны РФ считает Пригожина не монополистом на частные военные услуги. Минобороны вместе с рядом государственных корпораций, как "Газпром", "Роснефть", создают отдельные ЧВК. И эти частные военные компании за счет больших финансовых вливаний забирают ряд командиров из "Вагнера".

"Пригожин не является монополистом, который раньше был для Кремля очень важной составляющей милитарной системы. Второе — Пригожин не получает бюджетное финансирование, не получает ресурс через Минобороны. Пригожин не получает прямых коммуникаций с Кремлем, потому что является абсолютно токсичным", — пояснил он.

Подоляк также пояснил, что параллельно российское Минобороны создает свои ЧВК. Кроме того, Евгению Пригожину закрыли пенитенциарную систему РФ, он не может брать пополнения.

"Что остается у Пригожина? Он стоит, окруженный "заградотрядами" Минобороны, десантники не дают ему выйти из поля боя. Он на поле боя ежедневно теряет много своих людей, не получает инструментов для ведения войны. А потом, когда он проигрывает в Бахмуте окончательно, скажут, что он виновен в невыполнении плана Путина по выходу на админграницы Донецкой и Луганской области. Поэтому понятны панические настроения у Пригожина", — резюмировал советник руководителя ОП.

Напомним, американский Институт изучения войны отмечал, что Министерство обороны России отказалось от продолжения атак в Бахмуте – там решили сосредоточиться на обороне, чтобы подготовиться к контрнаступлению ВСУ.

Пригожин и Кадыров также намерены обвинить Минобороны РФ в любых неудачах России в районе Бахмута.

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