"Вагнер" и "Шторм Z": как за РДК против оккупантов воюют пленные

В рядах "Русского добровольческого корпуса" против оккупантов воюют, в частности, и российские военнопленные, блестяще проявляющие себя в бою.

Об этом командир РДК Денис Никитин, известный как White Rex, рассказал в интервью "Украинской правде".

С недавних пор РДК рекрутирует в свои ряды российских военнопленных, в том числе бывших бойцов ЧВК "Вагнер" и "Шторм Z". Никитин поделился, как они проявляют себя на поле боя:

"Блестяще. Лучше всех! Командир нашей бронегруппы сейчас говорит: "Мне добровольцы не нужны, мне только пленных давай".

"Это лучший контингент, потому что они понимают, что совершили преступление, что к ним еще большее внимание, и они хотят искупить свою вину перед собственной совестью, перед этой страной, поэтому работают по максимуму. Они супермотивированы", – рассказал Никитин.

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Он также поделился, что случалось, когда в РДК попадали "засланные казачки". Это было на начальном этапе существования добровольческого формирования, когда его бойцы не слишком много внимания уделяли безопасности.

"Тогда просто было важно: "Русский? Давай к нам в РДК!". То есть фокусировались не на качественном составе людей, а на их количестве. И таким образом одного такого человека упустили", – объяснил командир РДК.

Он добавил, что этот человек "не сразу раскрылся".

"Но впоследствии мы обратили внимание, что в коллективе начал очень сильно ухудшаться климат. Со временем мы поняли, что из-за этого человека: он не просто плел интриги, а хотел перехватить рычаги управления в подразделении. Мы с ним поступили в соответствии с законом военного времени — он работал в интересах врага", – рассказал White Rex.

Напомним, после боев на территории Белгородской и Курской областей добровольцы РДК, легиона "Свобода России" и батальона "Сибирь" сообщили, что намерены в конце концов "идти на Москву". Их цель – "дальнейшее освобождение России от Путина".

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