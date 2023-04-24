"Вагнеровца", признавшегося в расстреле украинских детей, избили и задержали

Подчиненные Пригожина пообещали убить своего бывшего коллегу за его показания.

Бывшего "вагнеровца" Азамата Улдарова, который на камеру признался в расстреле украинских детей, задержали и избили в РФ.

Об этом сообщает российский правозащитный проет Gulagu.net.

Улдарова задержали сотрудники МВД и доставили в Следственный отдел Саратовской. На входе в следственный отдел его поджидали 4 боевиков ЧВК "Вагнер", которые в присутствии полицейских избили Улдарова. Они пообещали убить экс-"вагнеровца" за его показания против Евгения Пригожина и своего непосредственного командира Владимира "Айсмэн" Китаева.

"У здания СКР находятся находятся и до сих пор не задержаны лица из числа НВФ "ЧВК Вагнер", которые по указанию Е.В.Пригожина напали на Азамата Улдарова и пытались его убить", – говорится в сообщении.

Напомним, что два бывших зека, завербованных ЧВК "Вагнер" Азамат Улдаров и Алексей Савичев рассказали ужасные истории, как на фронте казнили украинских детей. Улдаров рассказал, как расстрелял пятилетнего ребенка, а Савичев выполнил "приказ" убить всех украинских подростков 15-17 лет.

Позже Улдаров опроверг свои слова. В ответ журналист опубликовал разговор, где вагнеровец рассказывает, что ему приказали опровергнуть свои слова о преступлениях в Украине. Бывшему зеку пригрозили, что ему и его сыну "будет п**да".

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