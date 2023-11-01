Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Вагнеровцам" нашли новое применение: в Центре национального сопротивления рассказали, куда их отправят

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
Просмотры
1333
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Вагнеровцам" нашли новое применение: в Центре национального сопротивления рассказали, куда их отправят

"Вагнеровцы"

Лагерь для будущих подразделений оборудуют под Воронежем.

Оккупанты формируют новые подразделения "Росгвардии" для проведения "контрдиверсионных мероприятий" на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Лагерь для будущих подразделений оборудуют под Воронежем. В состав группировок войдут террористы из несуществующего уже ЧВК "Вагнер" и новобранцы. Палаточный городок рассчитан на 10 тысяч человек.

По данным местных, новобранцы и бывшие "вагнеровцы" должны будут прибывать на боевое слаживание и формирование новых подразделений после 3 ноября. Основная задача этих подразделений – противодиверсионные мероприятия на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, кафиры намерены до конца года вывезти 10 тысяч украинских детей с временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей в Москву и Санкт-Петербург. Ключевая цель – так называемое "культурное просвещение".

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1333
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация