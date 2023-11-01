"Вагнеровцам" нашли новое применение: в Центре национального сопротивления рассказали, куда их отправят

Лагерь для будущих подразделений оборудуют под Воронежем.
Оккупанты формируют новые подразделения "Росгвардии" для проведения "контрдиверсионных мероприятий" на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Лагерь для будущих подразделений оборудуют под Воронежем. В состав группировок войдут террористы из несуществующего уже ЧВК "Вагнер" и новобранцы. Палаточный городок рассчитан на 10 тысяч человек.
По данным местных, новобранцы и бывшие "вагнеровцы" должны будут прибывать на боевое слаживание и формирование новых подразделений после 3 ноября. Основная задача этих подразделений – противодиверсионные мероприятия на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.
Напомним, кафиры намерены до конца года вывезти 10 тысяч украинских детей с временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей в Москву и Санкт-Петербург. Ключевая цель – так называемое "культурное просвещение".
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