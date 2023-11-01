Оккупанты формируют новые подразделения "Росгвардии" для проведения "контрдиверсионных мероприятий" на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Лагерь для будущих подразделений оборудуют под Воронежем. В состав группировок войдут террористы из несуществующего уже ЧВК "Вагнер" и новобранцы. Палаточный городок рассчитан на 10 тысяч человек.

По данным местных, новобранцы и бывшие "вагнеровцы" должны будут прибывать на боевое слаживание и формирование новых подразделений после 3 ноября. Основная задача этих подразделений – противодиверсионные мероприятия на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, кафиры намерены до конца года вывезти 10 тысяч украинских детей с временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей в Москву и Санкт-Петербург. Ключевая цель – так называемое "культурное просвещение".

Читайте также: