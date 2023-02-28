"Вагнеровцев бросают в мясорубные атаки": военный о ситуации в Бахмуте

Ситуация в Бахмуте остается тяжелой. Впрочем, все подразделения на своих местах.

Об этом рассказал украинский военнослужащий с позывным "Киянин" в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По его словам, ситуация вокруг обороны Бахмута очень тяжелая.

"Вернули остатки недобитых зэков-чмобиков. Поскольку десантные мотострелковые части откровенно лезли в атаки так, как отмороженные зеки, жизнь которых ничего не стоит, то их вернули назад и бросают в бездумные мясорубные атаки остатки подразделений «Вагнеров». Где-то местами они продавливаются позиции, лезет вал этой пехоты. Такая ситуация была и есть в Соледаре и Бахмуте", — сказал военный.

Также читайте У Путина выдвинули условие для возвращения к ядерному соглашению из США

Он добавил, что всегда Бахмуту приходилось оборонять в меньшем количестве против превосходящих сил врага.

"Всегда наши опорники в кратном меньшинстве отражают атаки, особенно пехота превосходящих сил. Поэтому там им что-то иногда удается. Но наша мужественная пехота держит рубежи в бесчеловечных условиях, за что им уважение и уважение. Самое сложное направление — Северное, а также Юго-Восточное". Чуть меньше «жмут» на Южном направлении. Ситуация тяжелая, но подразделения на своих местах. Сейчас Бахмут под украинским флагом», — добавил военнослужащий.

Напомним, в Бахмуте украинские пограничники ликвидировали 11 российских окупантов и ранили еще 14.

Читайте также: