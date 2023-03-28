"Вагнеровцев не хватает": эксперт объяснил, почему россияне применяют десант во время уличных боев в Бахмуте

Россияне стали все активнее применять десант во время боев в Бахмуте. Несмотря на то, что десант обычно не используется в уличных боях, россияне вынуждены это делать из-за отсутствия личного состава.

О чем это может свидетельствовать и насколько эффективна тактика "вагнеро-замещения", рассказал в интервью 24 каналу военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Вагнеровцев всегда использовали как мясо. Особенно, когда они начали использовать вербовку зэков, то это вообще был такой конвейер этих живых волн. Но сегодня из-за того, что у Евгения Пригожина нет возможности компенсировать потери зэками среди своих подразделений, у них возникает проблема — количество тех добровольцев-наемников, которых набирают в ЧВК "Вагнер", недостаточно для того, чтобы компенсировать потери в подразделениях и своевременно восстанавливать боеспособность каждого подразделения", — объяснил Коваленко.

По словам эксперта, после начала городских боев в Бахмуте, у ЧВК "Вагнера" есть серьезные потери, которые влияют на их боеспособность.

"Постепенно мы начинаем видеть в городе десантуру, которая заполняет "белые пятна" российских наемников из ЧВК "Вагнер" там, где они банально не могут совершать штурмовые действия и другие действия уже непосредственно в городских условиях. Хотя это не профессионально, потому что десантуру нельзя использовать именно в формате ведения боевых действий в городе, это не их функционал, но в Бахмуте на северной и южной локациях начинаются появляться подразделения от 51-го и 137-го парашютно-десантного полка из состава 106-й парашютно-десантной дивизии., а также резервная 98-я воздушно-десантная дивизия", — рассказал эксперт.

Коваленко подчеркнул, что десант, который ранее использовался в полевых условиях, заводят в город без соответствующего опыта. Кроме того, сами эти подразделения состоят преимущественно из непрофессиональных военных, чаще всего свежемобилизованных россиян.

"То есть, во-первых, они как десантура не имеют достаточного опыта, а во-вторых, для ведения боевых действий в городе они также не имеют достаточного опыта. Со стороны российских оккупационных войск продолжается утилизация их ресурса", — подчеркнул эксперт.

Напомним, спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый ранее рассказал, что ЧВК "Вагнера" из-за больших потерь усиливается регулярными войсками РФ — прежде всего десантниками.

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