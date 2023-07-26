"Вагнеровцев" признают террористической организацией — юрист Джейсон МакКью

Жизнь людей, связанных с ЧВК "Вагнера" должна осложниться после отчета от Великобритании, который наложит новые санкции и запрет на продажу различных товаров.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил известный британский юрист Джейсон МакКью.

По его словам, НПК "Вагнера", которую возглавляет "повар" Пригожин, в будущем будет признана террористической организацией.

"Это очень важный отчет. Впервые в парламентской истории Великобритании мы использовали открытый источник, но за этим стоит много работы, разных фондов и участников. Таким образом, нам пришлось донести это до Парламента. Отчет действительно важен, потому что рекомендации, которые будут поступать от комитета очень четкие — правительство должно ввести много новых санкций, запрет на путешествия и различные ограничения для того, чтобы усложнить жизнь тех, кто причастен к ППК "Вагнер". Эти рекомендации будут восприниматься правительством серьезно, так как парламентарии оказывают большое давление и общество оказывает давление, чтобы правительство прислушалось и ввело эти рекомендации. Я уверен, что так оно и будет, и ПИК "Вагнер" будет признана террористической организацией", — подчеркнул Джейсон МакКью.

Напомним, что Путин пытается выиграть время, пока он решает, как поступить с предводителем "вагнеровцев" Евгением Пригожиным.

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