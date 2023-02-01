"Вагнеровцев" списывают и утилизируют: кто заменит армию Пригожина на передовой — эксперт

Наемников частной военной компании "Вагнер" оккупанты ставят в ситуацию, когда они вынуждены либо погибнуть, либо отойти с линии фронта.

ЧВК "Вагнер", понесшая сумасшедшие потери в боях на Бахмутском направлении, больше не нужна оккупантам. Ее место сейчас занимают подразделения регулярной российской армии.

Об этом рассказал в интервью ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, во время боев за Соледар "вагнеровцы" выполняли очень важную задачу — они дали передышку регулярной армии РФ для перегруппировки и перекидывания сил на территорию Украины.

"Благодаря тому, что "вагнеровцы" на Бахмутском направлении сковывали действия ВСУ и мы все внимание уделяли попыткам отразить их атаки, российская армия смогла заполнить все дыры в неукомплектованности личного состава, частично подтянуть технику и вооружение", — отметил эксперт.

В то же время Олег Жданов отметил, что из-за конфликта между ЧВК "Вагнер" и ВС РФ, наемников частной армии Евгения Пригожина ставят в условия, когда они, сделав свое дело, должны уйти.

“Их вытесняют жесточайшим способом. Им дают возможность погибнуть - тем, кто еще остался, главному скелету, а остальные могут быть отведены с первой линии на переформирование, а на их место заходят регулярные части”, — описал ситуацию он.

Жданов отметил, что командующий российскими войсками в Украине, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов стремится заменить "вагнеровцев" десантниками и морской пехотой. По этому поводу у него уже возник новый конфликт – с командующим воздушно-десантными войсками.

“Он [командующий ВДВ] категорически против, чтобы десантные войска применять в качестве обычной пехоты. Но у Герасимова нет выхода, потому что считается, что морская и воздушная пехота наиболее боеспособна. Но они не учитывают то, что на сегодняшний день она более чем наполовину заполнена мобилизованными, которые по качеству — не те военные, которые были до вторжения. Но он бросает их на передний край и вызывает конфликт с командующим”, — заметил эксперт.

В целом, по словам Жданова, на Бахмутском направлении аналитики наблюдают, что "вагнеровцев" списывают и утилизируют, а регулярные части заходят на их место.

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